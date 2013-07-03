В центре Петербурга прогремел взрыв, есть пострадавшие

В центре Санкт-Петербурга у кафе "Макдоналдс" прогремел взрыв.

Об этом сказал представитель регионального ГУМВД, пишет РИА Новости.

В результате взрыва, мужчине, который поднял пакет, оторвало кисть руки.

"На Невском проспекте, 45 на входе в ресторан "Макдоналдс" около 15.10 мужчина поднял пакет, в этот момент раздается взрыв, ему оторвало кисть руки. Его госпитализировали в НИИ травматологии, на место выехали криминалисты", — сказал собеседник агентства.

Напомним, 1 июня, в центре Брюсселя произошел взрыв, в результате чего пострадали девять человек, из них трое - получили сильные ожоги.

По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Все пострадавшие, включая двух проходивших мимо здания туристов, доставлены в военный госпиталь для ожоговых больных.