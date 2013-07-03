Египетская армия готова сместить президента, Мурси покинул дворец

Президент Египта Мухаммед Мурси отверг требование о проведении досрочных выборов и покинул дворец Эль-Кубба.

Между тем, министр обороны и командующий армией Абдель Фатах ас-Сисси собрал генералитет на совещание перед истечением ультиматума Мурси 3 июля в 18.00 (по киевскому времени), пишет Интерфакс.

Мухаммед Мурси приехал в казармы Республиканской гвардии в Миср-эль-Гедида. К этому месту сейчас подтягиваются и демонстранты с площади Тахрир в центре Каира.

Военные два дня назад пообещали выдвинуть собственную "дорожную карту" по выводу Египта из острого политического кризиса.

План военных по урегулированию кризиса предусматривает разработку новой конституции страны, роспуск парламента и проведение президентских выборов.

Одна из частей плана – передача руководства странной военным на переходный период, который продлится от 9 месяцев до года.

2 июля президент Египта Мухаммед Мурси выступил с обращением к своим сторонникам. В ответ представитель египетского оппозиционного Фронта национального спасения Халед Дауд заявил, что заявление президента равносильно объявлению гражданской войны в стране.

"Это открытый призыв к гражданской войне: Президент продолжает отказываться выполнить требование египетского народа об отставке", — подчеркнул Халед Дауд.

Военные заявляли, что не хотят отстранять Мухаммеда Мурси от власти. Речь идет только о выводе Египта из кризиса и наведении порядка в стране.

Верховный главнокомандующий египетской армии министр обороны Абдельфаттах ас-Сиси заявил, что "военные готовы пожертвовать собой во имя Египта и его народа в борьбе против террористов, экстремистов и невежд", сообщается на странице вооруженных сил Египта в сети Facebook.

Как говорится в заявлении, для военных достойнее умереть, чем видеть, как "запугивают египетский народ".

Ранее сообщалось, во время столкновений между сторонниками президента Мухаммеда Мурси и полицией погибло, по меньшей мере, 23 человека и около 400 получили ранения.