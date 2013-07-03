В Египте армия захватила телецентр и готовится свергнуть Мурси

Египетская армия взяла под свой контроль телецентр в центре Каира.

Об этом сообщает BBC.

Офицеры приказали сотрудникам разойтись по домам, оставив в телецентре минимально необходимое число работников. Контроль над телеканалом был установлен за час до истечения ультиматума, выдвинутого военными.

Напомним, военные заявили, что, если к 16:30 по Киеву компромисс между властью и оппозицией достигнут не будет, армия возьмет контроль над ситуацией в свои руки.

Тем временем, президент Египта Мохаммед Мурси заявил, что не собирается без борьбы отдавать власть кому бы то ни было. Его поддерживают сотни тысяч сторонников, собравшихся на каирских площадях. Сторонники президента утверждают, что готовы пролить свою и чужую кровь, чтобы Мурси остался у власти.

Ранее командование вооруженных сил выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что также готово к жертвам в своих рядах, ради спасения страны от любого "террориста, радикала или дурака".

Один из лидеров оппозиции Мохаммед эль-Барадей, в свою очередь, попросил военных спасти народ от "обезумевшего" президента, провоцирующего гражданскую войну.

Попытки найти компромисс никаких результатов пока не дали. Исламист Мурси, светские демонстранты и армия демонстрируют готовность в случае необходимости применить силу, чтобы достичь своих целей.

Противостояние между ними длится с 30 июня. Оппозиция требует отставки Мурси, однако тот настаивает на своей легитимности и отказывается покинуть свой пост.

Руководство движения "Братья-мусульмане", выходцем из которого является Мурси, отклонило предложение военных обсудить ситуацию за час до истечения срока ультиматума.

При этом президент заявил, что скорее умрет, отстаивая конституцию и собственную легитимность, чем станет посмешищем для потомков.