Спасатели нашли вертолет, который разбился в Якутии: 24 погибших, четверо выжили

После упорных поисков, которые продолжались почти двое суток, спасатели обнаружили место крушения Ми-8 и эвакуировали выживших.
В России спасатели после упорных поисков, которые продолжались почти двое суток, обнаружили место крушения вертолета Ми-8 в Якутии.
Об этом сообщает РИА Новости.
На месте крушения обнаружены тела 24 погибших и четверо живых людей.
Трое пострадавших были сразу же эвакуированы с места катастрофы, а четвертый остается на месте аварии — у него сломан позвоночник.
Ранее представитель оперативного штаба, занимавшегося поисками пропавшего вертолета, сообщил, что место крушения спасатели заметили с воздуха.
Перед этим появилась информация о том, что в катастрофе выжили двое пассажиров и члены экипажа, состоявшего из трех человек.
Также сообщалось, что среди пассажиров вертолета было одиннадцать детей.
Сообщалось также, что на Ми-8 летели депутат якутского парламента Александр Морозов, глава Республиканской инвестиционной компании Виктор Ефимов и представители алмазной компании "АЛРОСА".
Вертолет компании "Полярные авиалинии" разбился во вторник, 2 июля, около 10:40 по местному времени (3:40 по Киеву): о падении сообщил диспетчерам командир Ми-8.
По предварительным данным, экипаж потерял управление, и вертолет врезался в сопку.