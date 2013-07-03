Спасатели нашли вертолет, который разбился в Якутии: 24 погибших, четверо выжили

В России спасатели после упорных поисков, которые продолжались почти двое суток, обнаружили место крушения вертолета Ми-8 в Якутии.

Об этом сообщает РИА Новости.

На месте крушения обнаружены тела 24 погибших и четверо живых людей.

Трое пострадавших были сразу же эвакуированы с места катастрофы, а четвертый остается на месте аварии — у него сломан позвоночник.

Ранее представитель оперативного штаба, занимавшегося поисками пропавшего вертолета, сообщил, что место крушения спасатели заметили с воздуха.

Перед этим появилась информация о том, что в катастрофе выжили двое пассажиров и члены экипажа, состоявшего из трех человек.

Также сообщалось, что среди пассажиров вертолета было одиннадцать детей.

Сообщалось также, что на Ми-8 летели депутат якутского парламента Александр Морозов, глава Республиканской инвестиционной компании Виктор Ефимов и представители алмазной компании "АЛРОСА".

Вертолет компании "Полярные авиалинии" разбился во вторник, 2 июля, около 10:40 по местному времени (3:40 по Киеву): о падении сообщил диспетчерам командир Ми-8.

По предварительным данным, экипаж потерял управление, и вертолет врезался в сопку.