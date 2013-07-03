Египет на пороге гражданской войны: президент арестован, армии разрешили стрелять

Египет оказался на грани вооруженного противостояния, подобного сирийскому: президент страны Мухаммед Мурси был арестован, а солдаты получили автоматы и разрешение стрелять.
Эта информация пока не подтверждена официально, сообщил египетский телеканал "Аль-Хаят", передает ИТАР-ТАСС.
По имеющимся данным, у главы государства отобрали мобильный телефон и запретили выходить на связь с внешним миром.
Источники во властных структурах подтвердили факт ареста, но отказались уточнить, где именно находится Мурси. Кроме того, духовному наставнику правящей партии "Братья-мусульмане" Мухаммеду Бадиа и его заместителю, "серому кардиналу" Хейрату аш-Шатеру запрещено покидать пределы страны.
Аналогичные ограничения введены в отношении еще 270 руководителей исламистских сил.
По данным СМИ, одному из лидеров исламистской Партии свободы и справедливости Исаму аль-Арьяну и руководителю другой исламистской партии "Аль-Васат" Исаму Султану не дали вылететь в Иорданию из аэропорта Каира.
Также сообщается, что сегодня, 3 июля, силовые структуры Египта получили приказ применять оружие "для защиты народа и протестующих".
Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Египта Мухаммед Ибрагим. Указ был опубликован в сети Facebook и предусматривает использование табельного оружия в случаях, продиктованных законом, с целью противодействия терактам, которые могут быть совершены после заявления министра обороны Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Минувшей ночью, после выступления президента Мухаммеда Мурси, на площади перед зданием Каирского университета вспыхнуло кровавое столкновение между исламистами и местными жителями. Сторонники "Братьев-мусульман" открыли стрельбу из винтовок, в результате были убиты 17 человек, более 600 пострадали.
На Синайском полуострове армия и полиция приведены в состояние полной боевой готовности после информации о планах исламистов организовать нападения на сотрудников силовых структур в случае отставки Мурси.
Дислоцированным на севере Синая военнослужащим раздается автоматическое оружие, на крышах правительственных зданий позиции занимают снайперы, в небе барражируют военные вертолеты.