Египет на пороге гражданской войны: президент арестован, армии разрешили стрелять

Президент Египта Мухаммед Мурси арестован – его направили под домашний арест. Также прошли задержания лидеров движения "Братья-мусульмане".

Эта информация пока не подтверждена официально, сообщил египетский телеканал "Аль-Хаят", передает ИТАР-ТАСС.

По имеющимся данным, у главы государства отобрали мобильный телефон и запретили выходить на связь с внешним миром.

Источники во властных структурах подтвердили факт ареста, но отказались уточнить, где именно находится Мурси. Кроме того, духовному наставнику правящей партии "Братья-мусульмане" Мухаммеду Бадиа и его заместителю, "серому кардиналу" Хейрату аш-Шатеру запрещено покидать пределы страны.

Аналогичные ограничения введены в отношении еще 270 руководителей исламистских сил.

По данным СМИ, одному из лидеров исламистской Партии свободы и справедливости Исаму аль-Арьяну и руководителю другой исламистской партии "Аль-Васат" Исаму Султану не дали вылететь в Иорданию из аэропорта Каира.

Также сообщается, что сегодня, 3 июля, силовые структуры Египта получили приказ применять оружие "для защиты народа и протестующих".

Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Египта Мухаммед Ибрагим. Указ был опубликован в сети Facebook и предусматривает использование табельного оружия в случаях, продиктованных законом, с целью противодействия терактам, которые могут быть совершены после заявления министра обороны Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Минувшей ночью, после выступления президента Мухаммеда Мурси, на площади перед зданием Каирского университета вспыхнуло кровавое столкновение между исламистами и местными жителями. Сторонники "Братьев-мусульман" открыли стрельбу из винтовок, в результате были убиты 17 человек, более 600 пострадали.

На Синайском полуострове армия и полиция приведены в состояние полной боевой готовности после информации о планах исламистов организовать нападения на сотрудников силовых структур в случае отставки Мурси.

Дислоцированным на севере Синая военнослужащим раздается автоматическое оружие, на крышах правительственных зданий позиции занимают снайперы, в небе барражируют военные вертолеты.