В Каир введена бронетехника, а резиденцию Мурси обнесли колючей проволокой

В египетскую столицу введены бронетанковые войска, а также солдаты и офицеры вооруженных сил.

Об этом сообщают многочисленные свидетели, передает Lenta.ru.

В частности, бронетехника сосредоточена на площади Тахрир, возле президентского дворца, где митингуют противники Мурси, также у стен Каирского университета и в районе Наср-Сити, где проходит митинг сторонников арестованного президента.

Кроме того, бронетранспортеры появились у здания государственной телерадиокомпании в центре столицы.

В некоторых районах города началось сооружение баррикад, в некоторых местах сторонники и противники президента принялись забрасывать друг друга камнями.

Кроме того, танки и пехота начали занимать ключевые перекрестки и стратегические объекты в северной столице Египта – Александрии, и других городах страны.

Напомним, что войска были введены в Каир на фоне ожидания заявления армейского руководства, ультиматум которого (предъявленный главе государства с требованием прекратить противостояние – прим. ред.) не был выполнен.

Сейчас генералы совещаются с лидерами религиозных общин, представителями политических партий и общественных движений. Обсуждаются шаги по выходу из сложившегося кризиса.

Исламисты, к которым принадлежит действующий президент, в переговорах не участвуют.

По последней информации, Мурси и двум его ближайшим соратникам из руководства "Братьев-мусульман" запретили покидать страну до особого распоряжения.

Противостояние противников и сторонников президента продолжается с 30 июня. За это время в столкновениях были убиты десятки человек, сотни получили ранения.