Переворот в Египте: армия отправила президента в отставку

Министр обороны Египта обратился к народу с заявлением о том, что Мохаммед Мурси более не является президентом страны.

Трансляцию речи в прямом эфире вел телеканал "Аль-Джазира".

После консультаций с лидерами общественных и религиозных организаций армия приняла решение приостановить действие конституции, назначить главу конституционного суда временным главой государства, а также сформировать нейтральное технократическое правительство и назначить новые выборы.

Кроме того, в Египте будет создан комитет национального единства, в который войдут все политические и общественные силы страны. Функции этого комитета пока не определены.

По словам генерала, армия не будет вмешиваться в политику, но будет поддерживать законность, спокойствие и порядок во время переходного периода.

Ни отстраненный от власти президент, ни его сторонники пока никак не отреагировали на эти новости. Где именно находится Мурси, сейчас никто точно не знает. Известно лишь, что ему и ближайшим его соратникам был запрещен выезд за пределы страны.

Восстание против президента Мусри началось 30 июня — в годовщину его инаугурации. Миллионы людей протестовали против построения президентом авторитарной системы управления и неспособности правительства улучшить состояние экономики.

Мурси и его сторонники из числа египетских исламистов заявляли, что будут сражаться за его легитимность, и, если понадобится, возьмут в руки оружие.

Фото: Аль-Джазира