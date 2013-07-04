Военная перезагрузка Египта: президент свергнут и арестован

4 июля 2013, 07:35

Исламистское движение "Братья-мусульмане" заявило, что Мурси находится под арестом на военной базе.

  • Военная перезагрузка Египта: президент свергнут и арестован фото: EPA/UPG
  • Военная перезагрузка Египта: президент свергнут и арестован фото: EPA/UPG
  • Военная перезагрузка Египта: президент свергнут и арестован фото: EPA/UPG
  • Военная перезагрузка Египта: президент свергнут и арестован фото: EPA/UPG

Глава египетской армии генерал Абдель Фаттах Сиси в телеобращении к нации и заявил, что президент Мохаммед Мурси отстранен от власти.

По его словам, Мурси не сумел оправдать возложенные на него ожидания египетского народа, и теперь действие конституции страны приостановлено.

Исламистское движение "Братья-мусульмане", которое представлял президент, заявило, что Мурси находится под арестом на военной базе. Сообщается также о задержание еще двух высокопоставленных членов этого движения, которое находилось у власти в Египте, пишет ВВС.

Заявление военных десятки тысяч противников президента, собравшихся на площади Тахрир в центре Каира, встретили ликованием. Празднества с фейерверками и танцами продолжаются там всю ночь.

Президент США Барак Обама выразил глубокую озабоченность в связи с решением египетских военных отстранить от власти президента Мохаммеда Мурси.

В заявлении американского президента также отмечается необходимость скорейшего возвращения к гражданской форме правления в стране.

Президент Обама также выразил надежду, что армия сможет защитить права всех египтян.

Американские власти также сообщили об эвакуации из Египта части дипломатического персонала и семей дипломатов.

Действие конституции приостановлено. Сам основной закон страны будет пересмотрен специально созданным комитетом. В телеобращении глава армии Египта назвал меры, направленные на урегулирование политического кризиса:

Управление государством временно поручено главе Верховного конституционного суда.

Будет назначено временное правительство технократов и проведены досрочные президентские выборы.

Любые противозаконные действия будут жестко пресекаться силами правопорядка.

В СМИ начнет действовать ограниченная цензура.

Ранее египетские военные вывели на улицы Каира бронированную технику. По их словам, армия защищает всех граждан "без различия".

Однако представители движения "Братья-мусульмане" отмечают, что в стране полным ходом идет военный переворот.

Телеканал, принадлежащий движению "Братья-мусульмане" прекратил вещание после трансляции обращения военных.

Согласно сообщениям, в египетском городе Мерса-Матрух были убиты четыре человека, по-видимому, сторонников президента Мурси.

Как пишет издание, стало известно также о столкновениях между сторонниками отстраненного от власти президента и силами армии.

Сообщается, что в городе Порт-Саиде армия взяла под свой контроль здание местной администрации.

По сообщению из Александрии, там происходят столкновения между сторонниками и противниками Мурси. Свидетели утверждают, что сторонники "Братьев-мусульман" одеты в бронежилеты.

По сообщению из Асуана, в городе слышны выстрелы. Полиция противостоит столкновениям противоборствующих сторон. Мародеры выносят драгоценности из ювелирных магазинов.

Военные вмешались в урегулирование политического кризиса в Египте после продолжавшихся четыре дня массовых протестов. Они предъявили Мурси ультиматум, срок которого истек с среду. В случае невыполнения условий ультиматума армия пообещала начать действовать

Военные заявили, что готовы умереть, но защитить страну от "террористов и дураков".

После заявления генерала Сиси с короткими обращениями по телевидению выступили глава коптсткой церкви патриарх Тавадос II и лидер оппозиции Мохаммед Барадей.

Последний отметил, что план национального примирения, так называемая "дорожная карта", согласован, и египетская революция 2011 года получила новую жизнь.

Ранее в среду президент Мохаммед Мурси отказался уходить в отставку и предложил создать коалиционное правительство.

"Все свободные люди этой страны, которые боролись за демократическое и гражданское общество, целиком и полностью отвергают происходящее", - говорится в заявлении. В среду вечером канцелярия президента выпустила официальное заявление, в котором Мохаммед Мурси назвал происходящее в Египте военным переворотом.

Ранее Мурси заявил, что является законно избранным президентом страны, что его нельзя заставить подать в отставку, но предложил создать коалиционное правительство.

видео:Вести.ру.

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президент армия Египет переворот
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