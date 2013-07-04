Число жертв столкновений в Египте возросло до 32-х

После того армия отправил Мурси в отставку, число жертв столкновений противников и сторонников президента Египта, по последним данным, возросло до 32-х человек.

Об этом со ссылкой на египетские СМИ сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 23-х погибших и нескольких сотнях раненых. Наиболее ожесточенные столкновения сторонников Мурси с силовиками были отмечены в Александрии, Мерса-Матрухе и Эль-Минье.

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Ранее "Главред" сообщал, что в среду, 3 июля, резиденцию Мурси обнесли колючей проволокой, позже армия Египта отстранила президента-исламиста от власти, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. Смещенный с поста президент с решением военных не согласился и призвал сторонников не допустить "нарушения законности".

В четверг представители военного командования египетской армии официально подтвердили, что Мурси находится под арестом. По словам неназванного высокопоставленного представителя командования, Мурси задержан в связи с возможным предъявлением ему обвинений.