Кадыров пригрозил убить "крысоматку Умарова" до Олимпиады в Сочи

4 июля 2013, 11:17

Глава Чечни заявил, что "шайтан Умаров" наверняка будет убит еще до начала Игр.

В ответ на угрозы Доку Умарова, который призвал своих сторонников сорвать Олимпиаду 2014 года в Сочи, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "шайтан Умаров" наверняка будет убит еще до начала Игр.

"Он - шайтан, мы его до Олимпиады, я думаю, уверен, что мы его уничтожим. Мы его ищем каждый день, он нигде не появляется", - сказал глава республики, пишет ВВС.

"Он где-то там записал видео и опять же уйдет в нору, и там будет прятаться. Я смотрел запись, по его виду видно, что он спрятался и отлеживается где-то. Крысоматка и есть крысоматка, поэтому что от него еще ожидать", - сказал Кадыров, добавив, что Умаров - враг в первую очередь мусульман, а потом и всего человечества.

Рамзан Кадыров также заявил, что Доку Умаров - лишь инструмент в руках "западных, европейских" врагов России, которым не нравится идея проведения Олимпиады в Сочи и которые используют полевого командира в своих целях.

Как известно, видео с обращением Умарова было опубликовано на одном из сайтов чеченских боевиков. Подлинность видеозаписи пока не установлена.

Как пишет Financial Times, по степени безопасности для участников и гостей Олимпиады некоторые западные дипломаты уже сравнили Сочи-2014 с проведением Игр в Кабуле.

Национальный антитеррористический комитет России также отреагировал на видеообращение Доку Умарова, заверив, что спецслужбы страны в постоянном режиме принимают меры по обеспечению безопасности, особенно при подготовке массовых спортивных мероприятий.

"Несмотря на периодически цитируемые в средствах массовой информации обращения различных главарей бандформирований, действующих в отдельных регионах Северного Кавказа, всеми органами государственной власти, специальными службами и правоохранительными структурами РФ в постоянном режиме осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности граждан России", — говорится в сообщении ведомства.

"Особое внимание уделяется в том числе вопросам подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий международного масштаба", - подчеркивает НАК.

Помимо зимней Олимпиады в Сочи, в ближайшее время Россия должна провести еще несколько крупных спортивных соревнований: в ближашие дни в Казани пройдет Универсиада, в августе - Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, а в 2018 году - Чемпионат мира по футболу.

Доку Умаров брал на себя ответственность практически за все громкие теракты в России последних лет

В течение своего руководства боевиками Умаров около семи раз объявлялся убитым, а за информацию о его местонахождении была назначена награда в размере 5 млн долларов.

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Чечня угрозы Олимпиада Рамзан Кадыров Дока Умаров
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