Переворот в Египте: танки, десятки жертв и свержение президента

Продолжающиеся с прошлой недели массовые волнения в Египте привели сначала к сбору подписей за отставку президента Мохаммеда Мурси, потом разгрому каирского офиса его партии "Братья-мусульмане", уходу части членов кабмина и, как апогей народных выступлений – свержению президента силами армии.

Все началось с того, что несколько депутатов Верхней палаты парламента заявили об отставке в знак протеста против политики президента. Одновременно представители оппозиции заявили, что их петиция об отставке Мурси уже набрала больше 22 миллионов подписей.

Оппозиция пригрозила вывести на улицы до 15 миллионов человек. В ответ Мурси заявил, что намерен оставаться у власти до июня 2016 года, когда истечет срок действия его мандата.

Акции протестов вышли из-под контроля - в Каире протестующие оппозиционеры ворвались в штаб-квартиру правящего в Египте движения "Братья-мусульмане" и подожгли его, а позже устроили в нем погром. При этом охранники партийного офиса убили не менее пяти штурмующих, многие были ранены.

Из-за массовых протестов сразу пять министров правительства объявили о намерении подать в отставку в связи со сложившейся в стране политической обстановкой.

Позже на авансцену вышла египетская армия, командование которой заявило, что дает политикам 48 часов на то, чтобы договориться об урегулировании кризиса. Однако ультиматум военных не был выполнен, поэтому они приступили к реализации жесткого плана, который предусматривал роспуск парламента, в котором доминировали сторонники президента-исламиста, и приостановление действия конституции, которая, по мнению военных, писалась под диктовку исламистов.

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Несмотря на то, что в Египте погибло 32 человека и 400 были ранены - на площади Тахрир по-прежнему оставались тысячи людей, которые готовились к новым протестам.

В свою очередь Мурси вновь заявил, что не намерен без борьбы отдавать власть кому бы то ни было. Его поддержали сотни тысяч сторонников, собравшихся на каирских площадях. Сторонники президента утверждали, что готовы пролить свою и чужую кровь, чтобы президент остался у власти. В ответ армия за час до истечения срока ультиматума, выдвинутого президенту, взяла под контроль телецентр в Каире.

А уже вечером 3 июля министр обороны Египта обратился к народу с заявлением о том, что Мохаммед Мурси более не является президентом. После консультаций с лидерами общественных и религиозных организаций армия приняла решение приостановить действие конституции, назначить главу конституционного суда временным главой государства, а также сформировать нейтральное технократическое правительство и назначить новые выборы.

Кроме того, в Египте будет создан комитет национального единства, в который войдут все политические и общественные силы страны. Функции этого комитета пока не определены.

Ликующая толпа встретила сообщение об отстранении президента от власти лазерным шоу и грандиозным фейерверком.

Глава египетской армии генерал Абдель Фаттах Сиси в телеобращении к нации и заявил, что Мурси отстранен от власти и арестован за то, что не оправдал возложенные на него ожидания египетского народа, и теперь действие конституции страны приостановлено.

При этом 9 июля стало известно, что выборы нового парламента и президента состоятся в ближайшее время - после референдума об изменениях в конституцию страны.

В то же время, военные пообещали гражданам страны право на мирные протесты и призвали воздержаться от мести и репрессий в отношении каких-либо политических сил.

Исламистское движение "Братья-мусульмане", которое представлял президент, заявило, что Мурси находится под арестом на военной базе. Сообщается также о задержание еще двух высокопоставленных членов этого движения, которое находилось у власти в Египте.

После того армия отправил Мурси в отставку, сторонники свергнутого президента решили не сдаваться без боя и число жертв массовых столкновения возросло до 32-х, кроме того были ранены несколько сотен человек.

Несколько тысяч исламистов разбили свой лагерь в районе Каирского университета. Произошли столкновения сторонников Мурси с военными и полицией - несколько демонстрантов забрались на бронетехнику и стали выкрикивать лозунги против армейского командования. Военным пришлось открыть огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрантов.

Министр иностранных дел Египта Мохаммед Камель Амр заверил мировое сообщество, что свержение президента Мохаммеда Мурси не являлось военным переворотом.