Родственники подрывника "Невского экспресса": его забили до смерти

4 июля 2013, 14:14

Родственники Тархана Картоева, осужденного за подрыв "Невского экспресса" в 2009 году заявили, что в колонии его забили до смерти. 

  • Фото с места теракта Коммерсант
  • Родственники подрывника "Невского экспресса": его забили до смерти znak.com

В Ингушетии родственники осужденного за подрыв "Невского экспресса" Тархана Картоева, которым выдали его тело, были шокированы – на теле многочисленные следы ожогов, следы от побоев и наручников.

Об этом сообщает Znak.com.

По словам родственников, практически все тело Картоева покрыто гематомами.

"На ногах, по всей видимости, следы от наручников и следы ожогов", - говорит правозащитник, к которому обратились за помощью.

Родственники уже провели независимую экспертизу тела и зафиксировали побои.

В настоящий момент в колонию прибыли родственники и адвокат Картоева, которые пытаются выяснить, почему им не выдали медицинского заключения, которое обязаны были вручить вместе со свидетельством о смерти.

Также родственники постараются получить объяснения, как получилось, что следователь, который ездил смотреть на тело, каких-либо телесных повреждений не обнаружил.

"У меня есть заключения наших врачей, которые говорят, что на момент, когда Тархана Картоева привезли в реанимацию, на нем не было никаких следов насилия", - заявила пресс-секретарь Управления по исполнению наказаний.

В свою очередь в следственном управлении также отрицают факт присутствия следов насилия на теле Картоева.

"Нельзя однозначно заявлять, что это синяки. Надо понимать, что после смерти могут образоваться трупные пятна. В ходе осмотра следов насилия судмедэксперты на теле умершего не обнаружили", - отметил пресс-секретарь следственного управления.

"Предварительный диагноз и причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Признаков насильственной смерти не выявлено", - настаивают силовики.

Родственники Картоева сразу же после смерти осужденного заявили, что никаких сердечных заболеваний у Тархана Картоева не было.

"Я разговаривал с ним по телефону за три дня до смерти и не услышал никаких жалоб на здоровье. Напротив, Тархан был в хорошем настроении, и говорили мы с ним о делах домашних, потому что он рассчитывал выйти досрочно", — рассказал отец осужденного.

 Тархан Картоев скончался 29 июня, о его смерти стало известно 1 июля. Осужденный был этапирован в екатеринбургскую за неделю до трагедии, где отсидел половину назначенного ему судом срока, и на момент гибели находился на карантине.

2 июля он был похоронен в родном селе Экажево.

Напомним, поезд "Невский экспресс" был подорван 27 ноября 2009 на границе Тверской и Новгородской областей. В результате теракта погибли 28 человек, 132 пострадали.

По делу о подрыве проходили десять обвиняемых. Четверо из них получили пожизненные сроки, а остальные – от 7 до 8 лет.

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Россия смерть колония Невский экспресс Картоев осужденный
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