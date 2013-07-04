30 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии: пострадавшим не хватает еды

В Индонезии количество погибших в результате землетрясения достигло 30 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили власти провинции Ачех, на которую пришелся основной удар стихии, не менее 270 человек ранены, пишет ИТАР-ТАСС.

Специалисты Красного креста, работающие на месте бедствия, сообщают, что не менее 5 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Для оставшихся без крова людей организованы палаточные лагеря временного размещения, однако наблюдается нехватка продовольствия. Всего разрушено или повреждено более 4,3 тыс зданий.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 2 июля на индонезийском острове Суматра. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в провинции Ачех, очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, в апреле сильное землетрясение магнитудой 7,2 на востоке Индонезии, которое вызвало панику среди местного населения в провинции Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 километров, его эпицентр располагался в 246 километрах от населенного пункта Абепур.