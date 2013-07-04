В Египте армия разгоняет сторонников свергнутого Мурси выстрелами в воздух

В четверг, 4 июля, на площади Ан-Нахда в районе Каирского университета произошли столкновения между сторонниками свергнутого президента Мухаммеда Мурси с военными и полицией.

Об этом со ссылкой на египетские СМИ сообщает РИА Новости.

Несколько демонстрантов забрались на бронетехнику и стали выкрикивать лозунги против армейского командования. Военные были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрантов.

Читайте также: Переворот в Египте: танки, десятки жертв и свержение президента

В свою очередь, сотрудники полиции задержали мужчину с самодельным взрывным устройством. Несколько тысяч исламистов обосновались на площади Ан-Нахда, установил там трибуну, на которой периодически выступают их лидеры. При этом они блокировали все подступы к площади. Египетская полиция и армия окружили площадь и не пускают туда демонстрантов.

Ранее "Главред" сообщал, что во время столкновений между сторонниками и противниками Мурси погибли 32 человека, еще сотни – ранены.