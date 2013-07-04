В Египте полиция арестовала лидера "Братьев-мусульман"

Египетская полиция сегодня, 4 июля, арестовала лидера правящей партии, движения "Братья-мусульмане", Мохаммеда Бади, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству манифестантов во время недавних акций протеста.

Политика арестовали в городе Марса-Матрух на западе страны, передает Lenta.ru.

В розыске остается его заместитель Хайрат аль-Шатер, которого подозревают в провокации беспорядков у штаб-квартиры движения, в результате которых погибли 8 человек.

Ранее были задержаны еще несколько руководителей "Братьев-мусульман": спикер парламента Саад эль-Кататн и Рашад Байюми, который также был заместителем Бади.

Новые египетские власти объявили значительную часть руководства исламистского движения в розыск.

Кроме того, под домашним арестом содержится свергнутый президент Египта Мохаммед Мурси, попавший в большую политику из рядов "Братьев-мусульман".

Аресты высокопоставленных исламистов начались сразу после объявления о смене власти, сделанного представителями армейского командования в ночь на 4 июля.

При этом временный президент Египта Адли Мансур, принявший присягу в этот же день, заявил, что "Братья-мусульмане" являются важной и неотъемлемой частью египетского общества, поэтому устраивать охоту на них недопустимо.

Сами исламисты объявили, что не признают законности произошедшей смены власти, считают новое руководство нелегитимным, однако не собираются прибегать к вооруженным методам борьбы против него.

Представители "Братьев-мусульман" пришли к власти в Египте в 2012 году по итогам президентских и парламентских выборов, которые были признаны мировым сообществом честными и демократическими.