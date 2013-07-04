Врачи советуют отключить Манделу - он в "состоянии овоща"

Врачи порекомендовали родственникам Нельсона Манделы отключить его от аппарата жизнеобеспечения, поскольку он находится в "перманентном вегетативном состоянии".

Об этом сообщает Lenta.ru.

Сведения о заключении врачей содержатся в судебном документе от 26 июня, который оказался в распоряжении журналистов 4 июля.

Журналисты, ссылаясь на полученные ими материалы, сообщили также, что родственники экс-президента считают предложенное решение очень вероятным, так как не хотят "продлевать страдания" Манделы.

Изучить состояние здоровья бывшего президента в ЮАР пришлось из-за семейного спора о перезахоронении его детей.

Вегетативное состояние характеризуется неспособностью больного к самопроизвольной ментальной активности из-за повреждений или дисфункции полушарий головного мозга. 94-летнего Манделу, который 8 июня попал в больницу из-за легочной инфекции, 27 июня пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания.

Судебные материалы предоставил адвокат шестнадцати родственников Манделы, которые добились, чтобы суд велел внуку экс-президента Мандле Манделе восстановить целостность семейного захоронения в деревне Куна, где рос будущий глава государства.

Мандла Мандела ранее перевез останки в родную деревню деда — Мвезо, где он задумал построить мавзолей для экс-президента, а также отель и футбольный стадион. Другие же родственники настояли, что после смерти Мандела должен быть похоронен именно в Куне.

Как известно, Нельсон Мандела стал известен как правозащитник в период существования в ЮАР апартеида. Он 27 лет провел в тюрьме и вышел на свободу в 1990 году.

Затем он получил Нобелевскую премию мира и в период с 1994 по 1999 год был первым чернокожим президентом Южной Африки.