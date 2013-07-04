В США после реставрации открыли Статую Свободы

В Нью-Йорке ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля, открыли доступ посетителей на Статую Свободы.

Статуя, которая является одним из самых известных символов Америки, была закрыта на ремонт после урагана "Сэнди", передает CNN.

В торжественной церемонии, посвященной открытию статуи, принял участие мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Отметим, что закрытие на реконструкцию после урагана произошло через несколько месяцев после того, как монумент открыли после предыдущего ремонта, длившегося год.

За время ремонта, стоимость которого составила около 30 миллионов долларов, была заменена лестница, ведущая к короне статуи: число ступеней увеличилось с 354 до 393, а подъем стал не таким крутым.

В результате ремонта доступ на монумент открылся для людей на инвалидных колясках.

Статуя Свободы, которая находится на острове Свободы примерно в 3 км от южной оконечности Манхэттена, была открыта 28 октября 1886 года.

Монумент народу США стал подарком Франции к столетию Декларации независимости.

Сама статуя была создана в 1875 году скульптором Фредериком Бартольди. Ее высота, включая основание и пьедестал, составляет 92 метра, а общая масса конструкции — 225 тонн.

В первые годы после установки статуя была самой высокой постройкой Нью-Йорка и служила маяком.