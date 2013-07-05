В США произошла стрельба в День независимости: убиты трое, еще 12 ранены

В День независимости США, 4 июля, в Чикаго были убиты три человека, еще 12 человек получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает Chicago Tribune.

Все убитые были мужчинами в возрасте от 20 до 30 лет.

Первый погиб на улице, от выстрела в спину 7 утра. Примерно через час второго мужчину убили выстрелом в голову в районе Вест-Вудлон. В том же районе были ранены еще два человека.

Третий погибший был застрелен в своей машине.

Отмечается, что состояние одной из раненых женщин оценивают как критическое.

Сейчас полиция занимается поисками стрелявших, о которых пока ничего не известно.

Напомним, как сообщал "Главред", 8 июня возле одного из колледжей в Калифорнии также звучали выстрелы, тогда погибли шесть человек.