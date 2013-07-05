Армия гарантировала египтянам право на протесты

Армия Египта гарантировала жителям страны право на протест. Также военные пообещали, что никаких репрессивных мер в отношении каких-либо политических групп не будет.

Об этом говорится в специальном заявлении, распространенном командованием вооруженных сил страны 5 июля, передает Lenta.ru.

При этом военные призвали не злоупотреблять правом на протест, пообещав принять меры в том случае, если акции протеста буду угрожать национальной безопасности.

К действиям, представляющим угрозу национальной безопасности, военные отнесли блокирование дорог и нарушение работы учреждений и ведомств.

В заявлении граждан Египта призвали также воздержаться от мести.

"Вооруженные силы верят, что умение прощать, традиции народа Египта и вечные ценности ислама не позволят нам скатиться к мести и недоброжелательству", — говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал "Главред", 3 июля глава Минобороны Египта объявил о смещении с поста президента страны Мохаммеда Мурси. Экс-президент и руководство поддерживавшего его движения "Братья-мусульмане" были взяты под стражу.

Военные заявили, что задержание Мурси является мерой предосторожности. Однако высказываются предположения, что Мурси могут предъявить обвинения в связи с гибелью участников массовых акций протеста, требовавших его отставки.

В ночь на 4 июля, после того, как было объявлено об отстранении Мурси от власти, в Египте в результате столкновений сторонников и противников бывшего президента погибли более 30 человек.

Рано утром в пятницу, 5 июля, боевики-исламисты обстреляли несколько военных блокпостов возле аэропорта города Эль-Ариш на Синайском полуострове и отделение полиции в городе Рафиах на границе с сектором Газа.

В результате нападения на отделение полиции погиб, по уточненным данным, один военнослужащий, несколько человек получили ранения.