В США во время салюта на День независимости взорвалась пиротехника: 14 раненых

Во время праздничного салюта по случаю Дня независимости США в городе Сими-Вэлли, недалеко от Лос-Анджелеса, взорвалась коробка с фейерверками.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным местного телеканала, ранения, по меньшей мере, получили 14 человек.

Инцидент произошел в 21:20 по местному времени (07:20 по Киеву), когда сотни жителей города собрались в парке на традиционный салют.

Порядка десяти человек с легкими ранениями доставлены в госпиталь, на месте происшествия работают спасатели.

Число пострадавших уточняется.

Напомним, как сообщал "Главред", в День независимости США в Чикаго неизвестный пока "стрелок" убил трех человек, и ранил еще 12.