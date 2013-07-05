В США во время салюта на День независимости взорвалась пиротехника: 14 раненых

Во время праздничного салюта в честь Дня независимости США в городе Сими-Вэлли, недалеко от Лос-Анджелеса, взорвалась пиротехника.
Во время праздничного салюта по случаю Дня независимости США в городе Сими-Вэлли, недалеко от Лос-Анджелеса, взорвалась коробка с фейерверками.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
По данным местного телеканала, ранения, по меньшей мере, получили 14 человек.
Инцидент произошел в 21:20 по местному времени (07:20 по Киеву), когда сотни жителей города собрались в парке на традиционный салют.
Порядка десяти человек с легкими ранениями доставлены в госпиталь, на месте происшествия работают спасатели.
Число пострадавших уточняется.
Напомним, как сообщал "Главред", в День независимости США в Чикаго неизвестный пока "стрелок" убил трех человек, и ранил еще 12.