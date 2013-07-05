Ученые выяснили: в истории было 15 тысяч войн в которых погибло 3,5 млрд человек

Ученые подсчитали, что за за 5,5 тысяч лет человеческой цивилизации люди жили в мире всего 300 лет – примерно неделю в столетие, передает "Сегодня".

Также историки подсчитали, что за это время на Земле произошло 15 тысяч войн, в которых погибло до 3,5 миллиардов человек.

Во все времена вооруженное насилие было ключевым средством решения экономических, политических и религиозных ссор, а современные технологии позволяют с успехом продолжать эти традиции: оружие пускается в ход еще до того, как исчерпаны мирные способы решения.

По словам историков, первой революцией в военном деле оказалась замена камней и палок копьями, мечами, луками и стрелами. Первые 3,5 тыс. лет войны велись врукопашную, с применением холодного оружия, а главную роль играли воины: от их физической силы, выносливости, выучки зависела победа.

Со временем способы убийства все более совершенствовались, и, несмотря на развитие ядерного оружия, "обычные" вооружения также не оставались без внимания.

В Корейской войне 1950-53 годов применили 9 ранее неизвестных видов оружия, во Вьетнаме 1964-75 годах таковых уже было 25, в конфликтах на Ближнем Востоке в 1967-1986 годах – около 30, в Персидском заливе в 1991 году – более сотни.