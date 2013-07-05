Прокурор требует для Навального шести лет тюрьмы

В суде по делу о хищениях имущества в предприятии "Кировлес" прокурор потребовал для российского оппозиционера Алексея Навального наказания в виде шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам обвинителя, вина фигуранта доказана исследованными в ходе процесса материалами и показаниями свидетелей.

Кроме того, прокурор требует приговорить предпринимателя Петра Офицерова к пяти годам заключения и 1 миллиону рублей штрафа.

В свою очередь, потерпевшие по делу согласны с тем, что вина Навального в ходе судебного процесса была доказана.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный является обвиняемым по делу о хищении продукции предприятия "Кировлес" в 2009 году, когда он работал советником губернатора Кировской области Никиты Белых.

Ранее Навальный заявил о намерении баллотироваться в мэры Москвы, если они состоятся в сентябре 2013 года и уже представил свою предвыборную кампанию.