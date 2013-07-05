В США похитили элитную украинскую водку на миллион долларов

В США в городе Майами неизвестные украли с таможенного склада 4,5 тысячи бутылок украинской водки. Общий ущерб оценивается в 1,1 миллиона долларов.

Хулиганы выбили дыру в бетонной стене и пронесли через нее 752 ящика с водкой "Дух царей"(Spirit of the Tsars Golden Vodka). "Если вы знаете, кто украл более 4,5 тысяч бутылок со склада, за эту информацию вам заплатят 5 тысяч долларов. И если вы решите потратить эту сумму на эту же водку в местных ночных клубах, награды вам хватит всего на четыре бутылки", – пишет CNN.

Каждая бутылка с напитком янтарного цвета, привезенная с Украины, в обычных магазинах стоит 249 долларов. Однако в модных ночных клубах и прочих развлекательных заведениях цена на бутылку может подниматься до 1,2 тысячи долларов. Потому общий ущерб от этого дерзкого ограбления оценивается столь высоко.

Производитель утверждает, что их продукт стал чем-то вроде Святого Грааля для коллекционеров и ценителей. "Мы не без причины называем эту водку золотой. У нее золотисто-янтарный цвет, потому что она выдерживается в коньячных бочках три года", – рассказал глава компании Spirits of the Tsars Vodka Марк Оуэнс. По его словам, определенную ценность представляют даже бутылки: они изготовлены во Франции и украшены 24-каратным золотом.

По словам Оуэнса, воры явились на склад именно за водкой. Проникнув туда 22 июня, они не взяли больше ничего, хотя на складе было и другое дорогостоящее имущество – предметы искусства, драгоценные металлы, даже автомобили. Стену они сломали именно в том месте, где хранилась водка. Преступников запечатлели камеры видеонаблюдения, однако идентифицировать удалось только их машины – седан марки Mercedes, фургон и грузовик.

Похоже, эта кража больно ударит по бизнесу Оуэнса. Только 5 тысяч бутылок такой водки в год Украина производит для экспорта в США. Пока все, что может сделать компания – это предупредить своих клиентов, чтобы они сообщили, если кто-то помимо официального дистрибьютора попытается продать им эту водку.

видео: CNN