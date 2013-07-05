В Египте уверяют, что свержение президента не было военным переворотом

Определение того, что произошло в Египте с отстранением от власти Мурси важно, потому что военное свержение избранного лидера государства, как правило, вызывает экономические санкции и может лишить страну необходимой международной помощи.
Министр иностранных дел Египта Мохаммед Камель Амр заверил госсекретаря США Джона Керри, что свержение президента Мохаммеда Мурси не являлось военным переворотом.
"Американская сторона является для Египта стратегическим партнером, и для них важно благополучие Египта", - сказал он, высказав надежду, что США трактуют ситуацию в правильном ключе. По его мнению, имел место не военный заговор, а выражение воли большинства народа. Мохаммед Амр подал в отставку 2 июля, но остается исполняющим обязанности главы МИДа до тех пор, пока не будет назначено новое правительство, пишет РБК.
Определение того, что произошло в Египте с отстранением от власти Мурси важно, потому что военное свержение избранного лидера государства, как правило, вызывает экономические санкции и может лишить страну необходимой международной помощи.
Между тем, египетские исламисты, в первую очередь из движения "Братья-мусульмане", призвали 5 июля выйти на улицы всех недовольных смещением избранного президента, чтобы высказать свое несогласие с действиями военных.
Известно, что Мурси находится под домашним арестом, президентская команда и лидеры движения "Братья-мусульмане" задержаны, часть сторонников президента находятся в розыске.
Напомним, 3 июля в Египте военные объявили об отстранении от власти президента Мурси и назначении временным главой государства председателя Конституционного суда Адли Мансура. Также было приостановлено действие конституции страны.
В ближайшее время будут сформированы временное технократическое правительство и комиссия по подготовке досрочных парламентских и президентских выборов.