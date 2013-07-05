В Египте бунтовщики изнасиловали 150 женщин

В Египте за четыре дня протестных акций на площади Тахрир групповому сексуальному насилию подверглись не менее 150 женщин.

И если об изнасиловании голландской журналистки несколько дней назад сообщили многие СМИ разных стран, то другие аналогичные ЧП остаются в тени, поскольку жертвами насилия становятся простые женщины-египтянки, которые пришли на площадь, чтобы поддержать протестующих, передают Вести.ру.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв столкновений противников и сторонников президента Египта, по последним данным, возросло до 32-х человек.

Как сообщал ранее Главред, 3 июля в Египте военные объявили об отстранении от власти президента Мурси и назначении временным главой государства председателя Конституционного суда Адли Мансура. Также было приостановлено действие конституции страны.



В ближайшее время будут сформированы временное технократическое правительство и комиссия по подготовке досрочных парламентских и президентских выборов.