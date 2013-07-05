Папа Римский причислил Иоанна Павла II к лику святых

Папа Римский Франциск сегодня, 5 июля, подписал декрет о провозглашении святыми своих предшественников – Иоанна Павла II и Иоанна XXIII.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Дата церемонии канонизации будет определена в ходе следующего собрания кардиналов.

Отметим, что к церемонии канонизации в Италии готовят фильм "Святой и Человек...", посвященный жизни Кароля Войтылы.

Роль первого в истории понтифика-славянина исполнит народный артист России Алексей Гуськов. Картина станет экранизацией одноименного бестселлера Лино Дзанни.

Как сообщал "Главред", 2 июля специальная комиссия подтвердила факт свершения чуда Иоанном Павлом II – он излечил от опухоли головного мозга женщину из Коста-Рики.

В 2005 году он был провозглашен блаженным, что в католической традиции является первой ступенью к канонизации.

Одновременно подтвержден факт совершения чуда после обращения с молитвой к Иоанну XXIII, также блаженному.