Активистки Pussy Riot заявили, что "мачистская" Россия и "шовинист" Путин их боятся

Активистки Pussy Riot, которые остались на свободе после антипутинской акции в храме Христа Спасителя признают, что в России для них стало небезопасно. Сейчас девушки работают в рамках своего "мирового тура", в ходе которого по их словам, они намерены привлечь внимание людей к проблемам феминизма, гражданских прав и свобод, пишет Inopressa со ссылкой на Tageszeitung.

"Российские власти действительно нас боятся, - заявили активистки. - Ведь когда художники берутся за болезненные для общества темы, пытаются изменить сознание народа, это может быть опасно... Россия - мачистская страна, которой правит лидер-шовинист... И когда появилась феминистская группа, которая начала его критиковать, и он, и его окружение сильно перепугались".

Разумеется, продолжают девушки, "мы совершенно не думали, что панк-молебен в храме Христа Спасителя обернется тюремными сроками": "Да, мы знали, что это понравится не всем, однако столь суровый приговор, учитывая, что во время нашей акции никто не пострадал, стал неожиданностью". Обычно, подчеркивают активистки, подобные деяния квалифицируются законом в качестве нарушения общественного порядка. "Нормальным наказанием за наш молебен в храме был бы штраф в размере одной тысячи рублей".

Девушки также рассказали, что в последнее время в России принимаются законы, которые направлены "непосредственно против них", имея в виду в частности запрет на сокрытие лица при проведении публичных акций и меры по защите чувств верующих.

Так что, сообщили девушки, они решили отказаться от проведения на родине протестных акций. Правда, объяснили это заботой об осужденных подругах Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной: "Пока две из нас находятся в заключении, мы не станем устраивать каких-либо перформансов. Это было бы слишком опасно для них".

Сейчас активистки, пытаются оспорить приговор Толоконниковой и Алехиной в Европейском суде по правам человека и полагают, что у них есть неплохие шансы на успех, сообщает издание.

Также они пытаются повлиять на общественное сознание в масштабах всего мира. Так, активистки отправились в "мировое турне", в ходе которого беседуют с представителями зарубежной прессы и встречаются с единомышленниками.

"Мы хотим, чтобы наши идеи получили дальнейшее развитие безотносительно к российским реалиям, - рассказали активистки. Проблема ущемления прав человека, женщин, по их мнению, касается не только России. И в США тоже есть трудности, в некоторых штатах запрещены аборты, привели пример девушки. "Поэтому крайне важно продолжать борьбу. Мы не можем позволить себе расслабиться... Сексизм живуч, и так во всем мире", - заявили Pussy Riot.

Напомним, в феврале 2011 года в храме Христа Спасителя три участницы панк-группы Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич - спели песню Богородица, Путина прогони. В августе 2012 года они были признаны виновными в хулиганстве за акцию. Суд приговорил к двум годам колонии каждую, однако затем наказание Самуцевич было заменено на условное.