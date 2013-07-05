В Каире военные застрелили троих сторонников Мурси: опубликованы фото

Столкновения начались после попыток сторонников Мурси штурмом взять штаб-квартиру Республиканской гвардии
В настоящее время известно, что погибли три человека, десятки ранены, сообщается на сайте телеканала Аль-Арабия, пишет РИА Новости.
Как отмечает агенство, столкновения начались после попыток сторонников Мурси штурмом взять штаб-квартиру Республиканской гвардии, в которой, по их сведениям, удерживается отстраненный от власти президент.
Сотни тысяч сторонников Мурси проводят акции протеста по всему Египту, требуя от военных ''вернуть власть законно избранному президенту''. Известно, что столкновения между поддерживающими Мурси демонстрантами и силовиками начались также в египетских городах Танта и Даманхур
Как известно, 3 июля, в Египте армия объявила об отстранении от власти президента Мухаммеда Мурси, приостановила действие конституции и назначила временным главой государства председателя Конституционного суда Египта Адли Мансура.
Сразу же после объявления о смене власти, значительная часть руководства исламистского движения была объявлена в розыск. Кроме того, под домашним арестом содержится свергнутый президент Египта Мохаммед Мурси.
Ранее сообщалось, что оставшиеся на свободе лидеры египетского движения Братья-мусульмане 5 июля призвали своих сторонников выйти на улицы и площади городов, чтобы выразить несогласие новой власти.