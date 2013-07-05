В Дании ограничили время на поцелуи

В Дании влюбленным ограничили время для прощания. В аэропорту города Ольборг, чтобы нацеловаться напоследок, им отвели только три минуты.

Виной запрета стали пробки на парковках. Машины желающих прощальных ласк в свою очередь затрудняют работу аэропорта, передает ТСН.

Впрочем, кто будет следить за выполнением распоряжения, и как наказывать нарушителей, руководство аэропорта не сообщает.

Напомним, в центре Киева на Пешеходном мостике над Майданом Незалежности появилось место для поцелуев. На мостике нарисованы красные "сердечки" и прикреплены две пары подошв, носками друг к другу.



"Если поцеловаться с любимым человеком на этом месте, став ногами на эти "следы", счастье не покинет вас. Если это будет ваш первый поцелуй, он точно будет не последним", - пишет автор проекта.