В Египте сторонники Мурси напали на демонстрантов

Массовые волнения в Египте вышли на новый уровень – начались столкновения между сторонниками и противниками низложенного президента Египта Мухаммеда Мурси.

Столкновения проходят в районе центральной каирской площади Тахрир, сообщает ИТАР-ТАСС.

Стычки начались когда марш исламистов, направлявшихся в сторону здания гостелевидения, проходил по мосту "6 октября", расположенного в непосредственной близости от места проведения массовых акций либеральных сил.

По словам очевидцев, "мурсисты" в настоящее время предпринимают попытки прорваться на Тахрир, забрасывая находящихся внизу демонстрантов камнями и бутылками с зажигательной смесью. На месте беспорядков нет ни полицейских, ни военных.

Ранее исламисты призвали сторонников выйти с маршем на Тахрир, чтобы разогнать находящихся там демонстрантов, празднующих победу "революции 30 июня".

В свою очередь, противники Мурси готовы отстаивать свои успехи: они объявили о срочной мобилизации "защитников революции" с тем, чтобы противостоять исламистам.

Ранее "Главред" сообщал, что в Каире во время столкновений между военными и сторонниками Мурси погибли три человека, десятки были ранены.