Голая FEMEN потребовала выслать Эрдогана в Афганистан, опубликованы фото и видео

В Стамбуле активистка женской организации FEMEN устроила топлес-акцию с требованием отправить турецкого премьера Реджепа Эрдоган ближайшим рейсом до Кабула.

Акция была устроена в международном аэропорту Стамбула. Сойдя с трапа самолета, полуобнаженная активистка FEMEN направилась в терминал прилета, в руках она держала символический авиабилет "Эрдоган: Стамбул-Кабул".

Как сообщается в заявлении FEMEN, так организация "призывает народ Турции, подобно египтянам, свергнуть исламистский режим Эрдогана с принудительным переселением в одну из стран близких ему по духу: Иран, Афганистан или Пакистан".

Ранее "Главред" сообщал, что FEMEN провели топлес-акцию в главной мечети Стокгольма (ФОТО), выразив поддержку антиправительственным демонстрациям в Египте.

фото: femen.org, видео: youtube.com