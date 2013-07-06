За день в Египте погибли более 20 человек, около 1000 раненых

В Египте продолжаются массовые беспорядки, вызванные отстранением от власти президента Мухаммеда Мурси. Исламисты проводят массовые митинги, нападают на силовиков и "антимурсистов", в результате чего только за пятницу, 5 июля, погибло более 20 человека, а около 1000 получили ранения.

Жертвами беспорядков в нескольких районах Каира в пятницу стали 12 человек, пострадали еще 368, сообщил телеканалу Sky News Arabia главврач службы скорой помощи Египта Мухаммед Султан.

По его словам, три человека погибли в столкновениях сторонников и противников Мурси в районе площади Тахрир и телецентра, еще четверо — в результате беспорядков у штаб-квартиры республиканской гвардии. Кроме того, как заявил Султан, четыре человека стали жертвами столкновений у Конституционного суда, еще один погиб еще в одном из кварталов Каира, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по сообщениям инфорамагентства, жертвами столкновений в египетской Александрии в пятницу стали 12 человек, более 500 пострадали

Ранее "Главред" сообщал, что в среду армия Египта отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. По данным СМИ, в настоящее время Мурси удерживается на одном из объектов египетских вооруженных сил.