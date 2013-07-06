Шендерович намекнул, что Путин – ханжа, лжец и негодяй

История с разводом президента России Владимира Путина, о котором он объявил в фойе театра во время антракта, была хитрой придумкой политтехнологов.

Об этом известный российский писатель и журналист Виктор Шендерович заявил в интервью ZN.UA

"Да, это такая придумка политтехнологов. Причем чересчур хитрая. Такой себе детский кукольный театр. Они же после антракта немедленно ушли", - отметил он.

Впрочем, Шендерович призвал разделять частное и общественное.

"Развод - это частное дело любого человека. В том числе и президента. Это не наше собачье дело. И общество не вправе из-за развода отправлять в отставку сенатора США. А наше собачье дело - следить за тем, чтобы у главы государства слова так нагло и демонстративно не расходились с делом", - подчеркнул он.

"Повторяю: либо духовные скрепы и со свечкой у алтаря при полном погружении в православие, либо интерес к художественной гимнастике и развод. Потому что совмещается это плохо. А если он пытается это совместить, то он - Тартюф. Ханжа, лжец и негодяй", - констатировал писатель.

По его мнению, развод состоялся сейчас, а не год назад, потому что Путин "окопался во власти" и ему все равно, что думает об этом народ.

"Мы для него - никто. И ему плевать на наше мнение", - резюмировал Шендерович.

Ранее "Главред" сообщал, что Владимир и Людмила Путины объявили о разводе неожиданно, признавшись в этом журналистке в коротком интервью после первого отделения балета "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце в начале июня.