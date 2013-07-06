Врачи отказались отключить от системы "овоща" Манделу

После разговоров о том, что экс-президент ЮАР Нельсон Мандела пребывает в "состоянии овоща", врачи заявили что пока не намерены отключать его от системы жизнеобеспечения, это может произойти лишь в крайнем случае.

Об этом со ссылкой на близкого друга 94-летнего борца с апартеидом Дэниса Голдберга сообщает РИА Новости.

В четверг, 4 июля, администрация президента ЮАР опровергла сообщения СМИ о том, что Мандела находится в вегетативном состоянии и врачи посоветовали его семье отключить аппарат жизнеобеспечения.

"Мне сказали, что этот вопрос был поднят, и врачи сказали, что подобная мера (отключение системы жизнеобеспечения) может быть рассмотрена только, если его организм действительно перестанет работать", — цитирует New York Post слова Голдберга.

Он добавил, что в последний раз видел Манделу в понедельник, тогда больной был "в сознании и реагировал".

В пятницу стало известно, что состояние Манделы остается по-прежнему критическим, но стабильным и ему делают гемодиализ для очистки крови от продуктов обмена веществ, с которыми не справляются больные почки.

Ранее "Главред" сообщал, что Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР (1994-1999). За свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира. В начале июня Мандела попал в больницу.