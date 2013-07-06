Мурси и "Братьев-мусульман" обвинили в госизмене

Известный египетский либеральный политик и общественный деятель Мамдух Хамза подал заявление в Генпрокуратуру Египта, в котором обвинил экс-президента Мухаммеда Мурси и руководство партии "Братья-мусульмане" в государственной измене.

Об этом со ссылкой на египетскую газету "Аль-Ахрам" сообщает РИА Новости.

Хамза заявил, что исламисты снабжали оружием и содействовали предоставлению египетского гражданства членам палестинского движения ХАМАС, которое считается отделением "Братьев-мусульман" на палестинских территориях. Кроме того, по информации политика, Мурси и его сторонники готовили провокации против граждан Египта, для чего приобрели форму полиции и армии.

Хамза также обвиняет экс-президента в подготовке пакета законов и мер по запугиванию сотрудников СМИ и простых граждан.

Ранее "Главред" сообщал, что Мурси был отстранен от власти военными в среду после массовых выступлений египтян с требованием его отставки. Сейчас он находится на одном из объектов египетских вооруженных сил, где останется до передачи его дела в суд. Также были задержаны лидеры "Братьев-мусульман", однако верховный наставник Мухаммед Бадиа остается на свободе.

Армия также приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства.