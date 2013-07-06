США провалили испытания ракеты-перехватчика

После того как Россия заявила о намерении в 30 раз увеличить число крылатых ракет, США провалили испытания одного из элементов противоракетной обороны, предполагающие перехват баллистической ракеты дальнего действия.

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает РБК-Украина.

Испытания прошли 5 июля. Ракета-перехватчик наземного базирования была запущена с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Она должна была осуществить перехват учебной баллистической ракеты, пуск которой был осуществлен с тестового полигона имени Рональда Рейгана на атолле Маршалловых островов Кваджалейн. Цели испытаний достичь не удалось.

Агентство США по противоракетной обороне заявляет, что ответственные за программу ПРО проведут расследование по определению причин неудачи испытаний.

Специалисты называли данное испытание "особо важным для отражения баллистических ракетных ударов большой дальности".

Издание отметило, что в США в последнее время звучат мнения о неэффективности системы ЕвроПРО. В частности, сотрудники Пентагона допускают, что помещение ряда элементов технологической цепочки в Польше и Румынии не имеет практического смысла. В последствии, сообщалось, что США отказались от четвертого этапа развертывания системы, то есть, размещения ракет-перехватчиков в Польше и Румынии. Официально причину для свертывания или длительного замораживания 4-го этапа объяснили снижением финансирования. Польша, в свою очередь, заявила, что может построить собственный противоракетный щит.

Ранее "Главред" сообщал, что система ПРО территории США создается для защиты от ракетно-ядерного удара со стороны КНДР, Ирана и Сирии (ранее также Ирака и Ливию).