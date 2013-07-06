В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью

В ночь на субботу, 6 июля, в канадском город Лак-Межантик сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший сырую нефть.

Спасателям пришлось эвакуировать все население городка, насчитывающее около 6 тыс. жителей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили службы спасения города, состав из 80 вагонов, вспыхнул около 01:00 по местному времени (08:00 по Киеву). Ликвидацией возгорания занимаются более 100 пожарных. Информации о жертвах не поступало.

Между тем, в министерстве окружающей среды страны сообщили, что часть нефти попала в расположенную поблизости реку Шодье.

По данным канадских СМИ, поезд следовал в американский штат Мэн.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 мая в американском штате Мэриленд сошли с рельсов и загорелись 15 вагонов с химикатами, однако ядовитых веществ в них не было.

Фото: abcnews.go.com, breakingnews.com, quebec.huffingtonpost.ca, видео: youtube.com