В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью
6 июля 2013, 17:32
Из-за огромного пожара пришлось эвакуировать 6 тыс. человек
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью abcnews.go.com
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью breakingnews.com
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью breakingnews.com
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью quebec.huffingtonpost.ca
В ночь на субботу, 6 июля, в канадском город Лак-Межантик сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший сырую нефть.
Спасателям пришлось эвакуировать все население городка, насчитывающее около 6 тыс. жителей, сообщает ИТАР-ТАСС.
Как сообщили службы спасения города, состав из 80 вагонов, вспыхнул около 01:00 по местному времени (08:00 по Киеву). Ликвидацией возгорания занимаются более 100 пожарных. Информации о жертвах не поступало.
Между тем, в министерстве окружающей среды страны сообщили, что часть нефти попала в расположенную поблизости реку Шодье.
По данным канадских СМИ, поезд следовал в американский штат Мэн.