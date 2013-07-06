Новым премьером Египта станет экс-глава МАГАТЭ – СМИ

После свержения президента Мохаммед Мурси и ухода в отставку правительства Египта, новым главой кабмина станет бывший глава МАГАТЭ Мухаммед аль-Барадеи.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ИТАР-ТАСС.

один из лидеров оппозиционного в прошлом режиму "Братьев-мусульман" Фронта национального спасения будет приведен к присяге в качестве главы правительства технократов в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Кандидатура аль-Барадеи была предложена ранее на встрече с временным президентом Адли Мансуром лидерами движения "Тамарруд" ("Бунт"), выступившего главным инициатором массовых протестов 30 июня, которые стали прологом к отставке Мурси.

Также сообщается, что за минувшие сутки в столкновениях между сторонниками и противниками Мурси погибли 37 человек. Как сообщил сегодня минздрав АРЕ, непосредственно в стычках исламистов и поддерживающих армию демонстрантов с пятницы на сегодня были убиты 30 египтян, еще 1404 пострадали.