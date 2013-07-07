Разбился самый крупный самолет Boeing 777, есть погибшие, опубликованы фото и видео

6 июля при посадке в международном аэропорту Сан-Франциско разбился один из самых крупных и надежных пассажирских самолетов в мире дальнемагистральный Boeing 777.

По последним данным, погибли два человека, 181 госпитализирован, десять из них находятся в критическом состоянии. Это первая авиакатастрофа с Boeing 777 — предыдущие авиапроисшествия обходились без жертв, пишет РИА Новости.

Самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines (рейс 214) более десяти часов летел в Сан-Франциско из Сеула, на борту было 307 человек — 291 пассажир и 16 членов экипажа. По словам очевидцев, двухсоттонная машина зашла на посадку, слишком сильно задрав нос, и задела хвостом дамбу у торца взлетно-посадочной полосы. Это подтверждает картина на месте происшествия — обломки широкофюзеляжного лайнера разбросаны, начиная с берега канала, расположенного у края ВПП.

"Нос самолета был выше, чем обычно бывает при заходе на посадку, и мне это показалось странным. Он был все ближе и ближе, и я увидел, как хвост задел землю. После этого лайнер охватило пламя", — рассказал телеканалу ABC News очевидец происшествия Стивен Дир.

От удара самолет потерял хвостовое оперение и загорелся. Когда Boeing остановился, съехав с полосы, большая часть пассажиров успела самостоятельно покинуть салон, а самолет выгорел так, что остался без верхней части фюзеляжа.

Как сообщили на пресс-конференции представители аэропорта, 49 человек из числа пострадавших находятся в "серьезном" состоянии, 132 получили легкие ранения. Не пострадали 123 человека, а судьба одного до сих пор неизвестна.

"У людей травмы, характерные для такого ЧП: ожоги, переломы, повреждения внутренних органов", — сказала журналистам представитель одного из госпиталей Сан-Франциско.

В критическом состоянии, по последним данным, находятся десять человек, в том числе двое детей.

Среди пассажиров рейса были в основном граждане КНР (141 человек), Южной Кореи (77), США (61), Японии (1).

Напомним, в мае пассажирский авиалайнер Boeing-777, выполнявший рейс Москва — Нью-Йорк, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, причиной посадки стал пожар левого двигателя.

видео:Вести.ру