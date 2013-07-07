В Египте террористы подорвали газопровод, через который проходят поставки газа в Иорданию.

Как сообщили местные СМИ, взрыв прогремел на севере Синайского полуострова в 60 км от города Эль-Ариш, где находятся несколько контрольно-пропускных пунктов, пишет ИТАР-ТАСС.

Данных о пострадавших в результате нападения не поступало. Поставки топлива временно приостановлены. Ответственность за диверсию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Египетский участок этого трубопровода неоднократно подвергался нападениям, с 2011 года было совершено не менее десяти терактов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте продолжаются массовые беспорядки, вызванные отстранением от власти президента Мухаммеда Мурси. Исламисты проводят массовые митинги, нападают на силовиков и "антимурсистов", в результате чего только за пятницу, 5 июля, погибло более 20 человека, а около 1000 получили ранения.

3 июля, армия Египта отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. По данным СМИ, в настоящее время Мурси удерживается на одном из объектов египетских вооруженных сил.