Египет стоит на пороге гражданской войны - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что Египет находится на пороге гражданской войны.

Об этом он заявил во время визита в Казахстан, пишет РИА Новости.

"Сирия уже охвачена гражданской войной, как ни печально, и Египет движется в том же направлении. Хотелось бы, чтобы египетский народ избежал этой участи", — сказал российский президент

После массовых народных выступлений армия Египта отстранила от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила председателю Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. Также согласно плану военных в стране должно быть создано переходное правительство.

Также "Братьям-мусульманам" позволят участвовать во всех предстоящих в Египте выборах.

При всем сходстве событий в Египте в начале 2011 года и недавней смены власти, есть ряд причин, не позволяющих ставить между ними знак равенства. Примечательно, что сами акции протеста в 2013 году не сопровождались беспорядками, нападениями на полицейские участки, разграблением магазинов, как это было два с половиной года назад. Более того, зачастую к демонстрантам присоединялись и офицеры полиции, для которых приход к власти бывшей запрещенной в стране группировки оказался настоящей катастрофой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте продолжаются массовые беспорядки, вызванные отстранением от власти президента Мухаммеда Мурси. Исламисты проводят массовые митинги, нападают на силовиков и "антимурсистов", в результате чего только за пятницу, 5 июля, погибло более 20 человека, а около 1000 получили ранения.



3 июля, армия Египта отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. По данным СМИ, в настоящее время Мурси удерживается на одном из объектов египетских вооруженных сил.