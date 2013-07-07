При крушении поезда в Канаде пропало почти 100 человек, один погиб

В Канаде, в городе Лак-Межантик, потерпел крушение поезд, перевозивший 73 цистерны с нефтью, на месте аварии произошел взрыв. Около 100 человек считаются пропавшими без вести, в полиции не исключают, что они могли погибнуть.

В полиции также подтвердили о гибели одного человека, передает РИА Новости.

Около тысячи людей были эвакуированы. Ранее сообщалось о 6 тысячах эвакуированых

Сержант местной полиции Грегори Гомес дель Прадо сообщил, что до 100 человек могут быть пропавшими без вести и в полиции не исключают, что число жертв может возрасти.

"Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но скажу, что мы думаем, что, к сожалению, люди погибли", — сказал лейтенант полиции Квебека Гай Лапонте.

Машиниста в кабине не было

До момента катастрофы состав находился на стоянке, машиниста в кабине не было, сообщают западне СМИ со ссылкой на вице-президента транспортной компании Montreal, Maine and Atlantic Railway Джозефа Макгонигла.

"Мы до сих пор не имеем точной информации, но инженер делал все в соответствии с правилами. Он остановил состав и ожидал смены", — сообщил Макгонигл. Говоря о причинах аварии, он сообщил, что "каким-то образом у поезда отключилась система торможения".

фото; видео: Вести.ру