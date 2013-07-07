При крушении поезда в Канаде пропало почти 100 человек, один погиб

В полиции подтвердили о гибели одного человека.
В полиции также подтвердили о гибели одного человека, передает РИА Новости.
Около тысячи людей были эвакуированы. Ранее сообщалось о 6 тысячах эвакуированых
Сержант местной полиции Грегори Гомес дель Прадо сообщил, что до 100 человек могут быть пропавшими без вести и в полиции не исключают, что число жертв может возрасти.
"Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но скажу, что мы думаем, что, к сожалению, люди погибли", — сказал лейтенант полиции Квебека Гай Лапонте.
Машиниста в кабине не было
До момента катастрофы состав находился на стоянке, машиниста в кабине не было, сообщают западне СМИ со ссылкой на вице-президента транспортной компании Montreal, Maine and Atlantic Railway Джозефа Макгонигла.
"Мы до сих пор не имеем точной информации, но инженер делал все в соответствии с правилами. Он остановил состав и ожидал смены", — сообщил Макгонигл. Говоря о причинах аварии, он сообщил, что "каким-то образом у поезда отключилась система торможения".
фото; видео: Вести.ру