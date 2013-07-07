Протесты в Турции: арестованы почти 60 человек, 12 журналистов ранены

В Стамбуле в ходе разгона демонстрации полицейские арестовали 59 человек, порядка 12 журналистов получили ранения.

По данным итальянского агентства Agi, в ходе протестов также был задержан иностранец, гражданство которого неизвестно, и двое журналистов, пишет РИА Новости.

Очередная антиправительственная демонстрация началась в центре Стамбула накануне. Несколько тысяч человек собрались на площади Таксим. Когда демонстранты попытались войти на территорию столичного парка Гези, который оцеплен полицией, начались столкновения. Применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Напомним, акции протеста начались в Стамбуле в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Позже протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана.

3 июля суд принял решение запретить перестройку спарка Гези и прилегающей к нему площади. Иск с требованием отменить проект реорганизации был подан в суд стамбульскими палатами архитекторов и градостроителей.