На Кубани сошел с рельсов пассажирский поезд, около ста пострадавших

В Краснодарском крае после схода вагонов пассажирского поезда пострадали более 80 человек - все они обратились за помощью к медикам.

Об этом сообщили в правоохранительных органах региона, пишет ИТАР-ТАСС.

"Госпитализированы шесть человек. У них тяжелые травмы", - сказал источник.

По предварительным данным, погибших нет.

Ранее в Управлении информации МЧС сообщили, что авария произошла на перегоне "Крыловская - Кисляковка".

"В 15:52 по киевскому времени на этом перегоне произошел сход первых пяти вагонов поезда №140, следовавшего из Новосибирска в Адлер. Вагоны опрокинулись и лежат на боку", - сказал представитель МЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля, в канадском город Лак-Межантик сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший сырую нефть. На месте аварии произошел взрыв. Около 100 человек считаются пропавшими без вести, один - погиб.