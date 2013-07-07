В Японии из-за аномальной жары госпитализированы почти 700 человек, есть погибшие

В Японии из-за аномальной жары один человек погиб, 689 человек госпитализированы.

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии без сознания, сообщила телекомпания NHK, пишет РИА Новости.

Погибший мужчина занимался уборкой под открытым небом и был доставлен в больницу с признаками тяжелого теплового удара, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

7 июля, во многих районах страны столбик термометра остановился на самой высокой в этом году отметке. В японской столице температура днем составила 35,4 градуса по Цельсию, в префектуре Миэ — 37 градусов, в Ибараки и Гифу — 36 градусов.

Опасность теплового удара усугубляется и тем, что организм не успевает за ночь в полной мере отдохнуть от жары, так как ночью температура не опускается ниже 25-27 градусов.

Синоптики предупреждают, что предстоящая неделя также не принесет облегчения — в ее начале прогнозируемая температура в Токио, Киото, Осаке, Фукуоке и других районах центральной и южной части страны составит 34-36 градусов.

Напомним, в Индии в разных регионах страны в течение двух месяцев от жары умерли 524 человека.