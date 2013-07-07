Названа предварительная причина крушения поезда на Кубани

Искривление рельсов из-за жары могло стать причиной схода с рельсов вагонов пассажирского поезда дальнего следования в Краснодарском крае.

Об этом сообщил представитель пресс-центра МВД РФ, пишет РИА Новости.

Представитель пресс-центра сообщил, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросили машиниста локомотива. "Он сказал, что, возможно, причиной схода с рельсов состава стало искривление рельсов из-за сильной жары", — заявил собеседник.

Напомним, пять вагонов поезда дальнего следования сошли с рельсов в Краснодарском крае на перегоне Кисляковская-Крыловская, пострадали, по последним данным, 76 человек.

фото:видео: Вести.ру