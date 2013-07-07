Крушение Boeing в США могло произойти из-за ошибки пилотов

Крушения в Сан-Франциско самолета Boeing 777 могло произойти из-за ошибки пилотов, пишет газета The Washington Post.

К такому мнению пришли американские специалисты изучающие обстоятельства падения самолета, пишет Интерфакс.

"Ведущие расследование крушения самолета в Сан-Франциско" решили внимательнее изучить вопрос о том, могут ли быть виноваты пилоты", - отмечает издание.

"Мы уже поговорили с представителями полиции, которые опрашивали пилотов минувшей ночью. Теперь мы хотели бы лично пообщаться с пилотами", - заявила Дебора Херсман, возглавляющая управление по транспортной безопасности США. "Мы хотим понять, что произошло в данном случае", - добавила она.

По данным авиакомпании Asiana Airlines, перед приземлением в Сан-Франциско на борту следовавшего из Южной Кореи самолета не было выявлено никаких неполадок, пишет издание.

Со своей стороны, руководители Asiana Airlines заверили, что на борту самолета находились опытные пилоты, которые вряд ли могли ошибиться.

Ранее сообщалось, что оба погибших при крушении Boeing 777 в Сан-Франциско были гражданами Китая. Как рассказали в противопожарной службе, тела погибших были найдены на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, 6 июля, при посадке в международном аэропорту Сан-Франциско разбился Boeing 777. На борту самолета, было 307 человек - 291 пассажир и 16 членов экипажа. Среди пассажиров рейса были в основном граждане Китая.

Причина происшествия пока не объявлена. По словам очевидцев, машина зашла на посадку, слишком сильно задрав нос, и задела хвостом дамбу у торца взлетно-посадочной полосы.