Возросло число жертв крушения поезда в Канаде

Полиция канадской провинции Квебек сообщила о гибели пяти человек на месте аварии товарного поезда, без вести пропавшими числятся 40 человек. Ранее полиция подтверждала гибель одного человека.

В местной полиции не исключили, что число жертв может возрасти, пишет РИА Новости.

Как известно, поезд, перевозивший 73 цистерны с нефтью, потерпел крушение в городе Ляк-Межантик в 250 километрах от Монреаля. На месте аварии произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар, который перекинулся на близлежащие дома. Около тысячи людей были эвакуированы.

До момента катастрофы состав находился на стоянке, машиниста в кабине не было, сообщает агентство со ссылкой на вице-президента транспортной компании Montreal, Maine and Atlantic Railway Джозефа Макгонигла (Joseph McGonigle).

"Мы до сих пор не имеем точной информации, но инженер делал все в соответствии с правилами. Он остановил состав и ожидал смены", — сообщил Макгонигл. Говоря о причинах аварии, он сообщил, что "каким-то образом у поезда отключилась система торможения".