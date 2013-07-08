На Аляске рухнул самолет, погибли 10 человек

В США,7 июля, в городе Солдотна в штате Аляска разбился небольшой самолет, совершавший коммерческий рейс. Все девять пассажиров и пилот погибли.

Самолет рухнул в аэропорту сразу после взлета. Это произошло в 11:20 утра по местному времени (22:20 по киевскому времени), сообщает ИТАР-ТАСС.

На месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить причины катастрофы.

Напомним, 6 июля, при посадке в международном аэропорту Сан-Франциско разбился Boeing 777. На борту самолета, было 307 человек - 291 пассажир и 16 членов экипажа. Среди пассажиров рейса были в основном граждане Китая.



Причина происшествия пока не объявлена. По словам очевидцев, машина зашла на посадку, слишком сильно задрав нос, и задела хвостом дамбу у торца взлетно-посадочной полосы.

Американские специалисты пришли к выводу, что крушение Boeing 777 могло произойти из-за ошибки пилотов.