Спилившая крест FEMENистка получила политубежище во Франции

Активистка женского движения FEMEN Инна Шевченко получила документы о предоставлении ей политического убежища во Франции.

Активистка тайно покинула Украину в связи с преследованием со стороны властей, говорится в сообщении пресс-службы FEMEN.

В Париже Шевченко, уроженка херсонской области, 1990 года рождения, выпускница Национального Университета имени Шевченко Института журналистики открыла международный тренировочный лагерь подготовки секстремисток FEMEN.

В 2012 году, по версии журнала Le Figaro, она вошла в 20-ку знаковых женщин мира.

Напомним, 17 августа 2012 года в день суда над Pussy Riot, Шевченко при помощи бензопилы спилила поклонный крест над Майданом Независимости в знак солидарности с подсудимыми и против теократических поползновений РПЦ. По факту снесения поклонного креста в центре Киева милиция возбудила уголовное дело.

Акция спровоцировала ряд аналогичных актов на территории России, передает пресс-служба.

На встрече с руководителями церквей и религиозных организаций 17 октября Президент Виктор Янукович назвал варварством акцию активисток FEMEN и призвал министра МВД "сурово наказать" организаторов "крестоповала".